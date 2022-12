Natale tra luminarie mercatini e ruota aspettando il 2023 - Mandaci le tue foto

Non sembrano risentire del vento di crisi le iniziative promosse da Comune e commercianti di Bergamo per il prossimo Natale. Anzi, «quest’anno il Natale della città sarà più ricco del passato» annuncia il sindaco Giorgio Gori. Il Distretto urbano del commercio (Duc) e l’amministrazione comunale hanno potuto contare sulla Camera di Commercio, le associazioni dei commercianti, l’Atb e un buon numero di sponsor per organizzare un palinsesto di iniziative che guarda al 2023, e ha potuto attingere ai fondi destinati agli eventi culturali del prossimo anno. «Quest’anno l’aspettativa cresce pensando a Bergamo e Brescia Capitale della Cultura – dice Nicola Viscardi, manager del Duc –, e anche noi vogliamo prepararci al meglio e vivere questa attesa valorizzando le peculiarità e la creatività della nostra città e dei suoi borghi».