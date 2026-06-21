Navette per Città Alta, il caldo non aiuta: pochi passeggeri. Si svuota anche il centro - Foto e video

La rivoluzione della mobilità è scattata, in Città Alta, ma il primo stress test è stato condizionato dal poco traffico di una giornata «bollente» per le temperature estive, in cui il caldo ha svuotato il centro dalle auto, come solitamente avviene ad agosto. Da domenica 21 giugno sono infatti in vigore le nuove regole per le domeniche e i giorni festivi, ovvero la Ztl continua dalle 10 alle 24 e navette gratuite tra Colle Aperto e i grandi parcheggi periferici (gratuiti) allo stadio, in via Carducci e alla Celadina, soluzioni studiate dal Comune per alleggerire viale Vittorio Emanuele dall’assedio di auto che, nei festivi e con la bella stagione, accompagna da anni l’accesso a Bergamo Alta.

La navetta per Città Alta

(Foto di Beppe Bedolis)

Tanto caldo, poco traffico

Complice la giornata di grande caldo, oltre i 30 gradi, domenica 21 giugno l’afflusso a Città Alta è stato contenuto. Molti hanno optato per altre destinazioni più fresche, dai laghi ai centri commerciali. In pochi si sono mossi in auto verso Città Alta e quindi il viale e i parcheggi in struttura hanno retto l’urto. Sulle navette c’era un numero ridotto di passeggeri, che però ha lodato il nuovo servizio. Stando ad un primo bilancio, la corsa con più utenti ne aveva 10, per un tasso di riempimento che non sfonda il 25%.

Il centro vuoto, a causa del caldo

(Foto di Bedolis)