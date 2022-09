Negozi e pagamenti elettronici, 2.500 devono ancora adeguarsi

Qualcuno ancora manca all’appello, ma a passo più o meno spedito si stanno mettendo tutti in regola. Anche perché ormai la norma è nota: da luglio è scattato l’obbligo di Pos per gli esercenti e i professionisti, e finora di multe per i «renitenti» non se ne sono viste. Solo nel commercio, secondo le stime di Ascom, in Bergamasca erano 2.500 le imprese non «coperte» dai dispositivi per il pagamento elettronico: da fine giugno si sono in gran parte attrezzate, o stanno ultimando le pratiche per mettersi in regola.