Negozi, locali e botteghe artigiane: premiate 56 attività storiche della Bergamasca

Un premio dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni . Sono 56 le attività storiche in provincia di Bergamo che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre a Bergamo, nella sala Mosaico del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni , alla presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, dell’assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni e del presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni.