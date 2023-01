Nel 2022 trovato il medico a 4.128 pazienti. «Altri dottori in campo entro febbraio»

Le radici del problema affondano nel passato, l’orizzonte della soluzione è (almeno) nel medio periodo. Nel mezzo, c’è un presente che intreccia le prime soluzioni e le difficoltà note. Bergamo resta una delle aree d’Italia con il maggior carico di «assistiti» (cioè di pazienti) per i medici di base, ma nel giro di un anno la carenza dei camici bianchi s’è attenuata con numeri incoraggianti: al 1° gennaio 2022 erano infatti 20.008 i bergamaschi senza medico di base, mentre al 10 gennaio 2023 questa platea è scesa a 15.880 persone. In 4.128 hanno così trovato un medico, i «pazienti orfani» (la definizione di chi non ha un medico di base) si sono ridotti del 20%. Rispetto al totale degli «assistiti» in Bergamasca (che sono 918.236: dal computo della popolazione residente vanno infatti tolti i bambini che sono in carico ai pediatri di libera scelta e i soggetti in carico alle strutture della rete sociosanitaria), dunque, l’1,7% non ha il medico di base ma è assistito tramite il progetto degli «ambulatori diffusi».