Nel fine settimana in centro a Bergamo le «occasioni» dello Sbarazzo

Marzo, tempo di Sbarazzo; l’evento più conosciuto dei commercianti del centro di Bergamo torna anche nel 2024 con una doppia edizione, primaverile e autunnale. Dopo i successi delle prime 8 edizioni, tanti negozi del centro cittadino tornano con il doppio sbarazzo, che si svolgerà all’interno dei negozi durante le prime 2 giornate di manifestazione e, per il gran finale, sul Sentierone domenica 3 marzo.

Tutti i clienti potranno trovare tantissimi articoli dei propri negozi in offerta super scontata: un’occasione per tutti i gusti e tutte le tasche. Articoli rimasti in magazzino, stock del passato, articoli invenduti, ultimi capi dei saldi: i commercianti aderenti del centro cittadino si «sbarazzeranno» di tutto durante un intero fine settimana.

Il programma dello Sbarazzo

Quest’anno una novità, i negozi aderenti saranno in tutta la città e non solo in centro.

• Venerdì 1 e Sabato 2 marzo / Nei negozi aderenti di Bergamo

• Domenica 3 marzo / Nei negozi aderenti di Bergamo e sul Sentierone dalle 9 alle 18.30.

• I negozi che parteciperanno allo sbarazzo Sul Sentierone sono stati identificati con il colore lilla.

L’intento degli organizzatori

«L’iniziativa, che è nata come una scommessa, è diventata oggi un punto di riferimento per i commercianti e i cittadini perché punta a valorizzare la merce rimasta nei magazzini. Il centro si trasforma in un centro commerciale per un intero fine settimana – spiega il sindaco Giorgio Gori – in modo da dare visibilità e sostegno ai negozianti del centro, che tanto impegno hanno profuso (dopo le difficoltà dovute all’emergenza pandemica e al rialzo dei prezzi di energia e gas, con conseguente calo dei consumi) e che stanno supportando con entusiasmo i tanti progetti messi in campo per valorizzare la nostra città».

«Sono 78 i negozi che hanno confermato e quest’anno abbiamo allargato le adesioni anche ai commercianti di Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina e Città Alta - spiega Nicola Viscardi, Presidente del Distretto Urbano del Commercio che organizza Sbarazzo insieme all’associazione Bergamo in Centro e al Comune di Bergamo -. Da anni Sbarazzo si conferma un’occasione ghiotta sia per gli amanti dello shopping che per i commercianti del centro».

«Anche per quest’anno - aggiunge Sara Valsecchi, vice presidente dell’associazione Bergamo in Centro - abbiamo coinvolto un gruppo di dieci influencer/content creator bergamasche che attraverso i loro canali social rafforzeranno la comunicazione, mirando ad un pubblico sempre più ampio e a migliaia di followers».