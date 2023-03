Nel futuro della Gamec spunta l’ipotesi Accademia di Belle Arti

Che ne sarà della Gamec di via San Tomaso, una volta inaugurata la nuova sede nel rinnovato palazzetto dello sport? Chi occuperà gli spazi lasciati vuoti dalla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo? L’amministrazione comunale è in cerca di soluzioni e, pur avendo al momento altre priorità, sta valutando il da farsi in un risiko di contenitori che potrebbe rafforzare la vocazione culturale dell’area in questione.