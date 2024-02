«Nel weekend altro maltempo con Alpi sommerse dalla neve»

«Il tempo ha cambiato radicalmente volto sull’Italia e sul Mediterraneo in generale, dopo mesi di piogge spesso centellinate ora si è aperta una fase decisamente piovosa, sebbene con effetti diversi a seconda delle zone d’Italia» spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: «Fino a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari. Ulteriori piogge e rovesci, dopo aver interessato copiosamente il Nord, si estenderanno anche al Centrosud , dapprima sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, ma successivamente concentrandosi sulle regioni adriatiche. Insomma chi prima o chi dopo un po’ tutti verremo interessati dalle piogge, che ricordiamo essere quanto mai preziose in vista della prossima primavera-estate, considerando che diverse regioni versavano, e tuttora risultano, in serio deficit pluviometrico (in primis quelle del Sud, mentre sul Piemonte la situazione sta migliorando)».

Ancora tantissima neve sulle Alpi

«Negli ultimi giorni è caduta davvero tanta neve sulle Alpi, che ne avevano decisamente bisogno – prosegue Ferrara –: gli accumuli complessivi, del tutto provvisori dal momento che sta ancora nevicando, hanno raggiunto localmente i 70-90cm dai 1200-1400m di quota a seconda delle zone (in primis Alpi Orobie, Valchiavenna ma localmente anche su Trentino e Piemonte), mentre dai 1800-2000m si superano anche 1-2 metri di manto nevoso. Una vera manna in vista del semestre caldo incipiente, considerando che questa neve costituisce un serbatoio d’acqua a progressivo rilascio durante la fusione. E non è finita dal momento che probabilmente il prossimo weekend assisteremo a nuove copiose nevicate, in genere dalle quote medie, specie domenica. Nei prossimi giorni un po’ di neve arriverà finalmente anche sull’Appennino, sebbene in genere a quote medio-alte. Serve prestare attenzione al rischio valanghe che, specie sulle Alpi, sarà da moderato a forte nei prossimi giorni».