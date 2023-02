Nel weekend torna l’inverno: in Bergamasca freddo ma niente pioggia

Nei prossimi giorni l’anticiclone sul Mediterraneo verrà sostituito da una circolazione ciclonica che avrà la sua massima espressione a partire dal weekend.Fino a sabato compreso, le piogge sull’Italia saranno poche, localizzate al nord e in Toscana. A partire da domenica e nei giorni successivi, invece, piogge e rovesci più incisivi si faranno spazio almeno su parte d’Italia e dovrebbero coinvolgere soprattutto le regioni centro-meridionali. Non una bella notizia per le assetate terre del Nord, che si trovano in una pesante condizione di siccità.