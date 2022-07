Niente più palazzetto a Chorus Life, il Comune lo realizzerà al posto del Palacreberg

Un nuovo Palazzo dello Sport per la città di Bergamo, da realizzare in via Pizzo della Presolana, corredato da parcheggi, in un’area di cui lo sport è l’elemento caratterizzante, pronto tra poco più di 2 anni e che sorgerà al posto del Palacreberg : è questo il nuovo progetto dell’Amministrazione Gori, pensato - nell’ambito delle previsioni dell’Accordo di Programma del progetto Chorus Life Bergamo - con il supporto di Costim, il gruppo industriale bergamasco che sta realizzando per conto di Chorus Life S.p.A. l’ultimo sogno del compianto Domenico Bosatelli.