«Non mi è rimasta più nemmeno una zappa». Aperta una raccolta fondi per l’azienda agricola bruciata

«Non mi è rimasto neppure un paio di forbici per potare una pianta né una zappa per rivoltare la terra». È sconfortato Dario Teani, 42 anni, contadino e gestore dell’azienda agricola Demetra di via Guerrazzi 22 al Villaggio degli sposi a Bergamo . Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio intorno alle 2,30 un incendio ha completamente distrutto il piccolo deposito e la struttura in legno destinata alla vendita dei prodotti della terra che Teani e la sua famiglia coltivavano con modalità strettamente biologiche. Un rogo che farebbe pensare a un’azione dolosa, secondo una prima valutazione del gestore, e che ha provocato danni per più di 70mila euro. Più prudenti le valutazioni dei carabinieri che stanno indagando e che sono intervenuti con i vigili del fuoco di Bergamo e di Madone, secondo cui al momento non ci sarebbero indizi sufficienti che facciano ipotizzare l’intervento della mano di qualche malintenzionato.