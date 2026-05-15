Non pagano il conto al Sushi di Mozzo, poi dopo la denuncia social tornano a saldare

Dopo una cena consumata lunedì 11 maggio al Moon Sushi di Mozzo, in via Liguria, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta tre ragazzi se ne erano andati senza pagare, facendo perdere le loro tracce. Era seguito la denuncia via social da parte del locale, aperto nel Comune dell’hinterland circa quattro mesi fa, che aveva anche pubblicato le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza e il video della fuga dei tre giovani. «Siamo sempre aperti al dialogo e alla comprensione, ma non tolleriamo la mancanza di rispetto», aveva scritto il ristorante, aggiungendo che «se si è trattato di un errore, di un momento di difficoltà o solamente di una stupida bravata, siamo disponibili a trovare una soluzione. Diamo un’ultima possibilità: chiunque voglia regolarizzare la propria posizione può farlo entro sabato 16 maggio».