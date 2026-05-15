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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 15 Maggio 2026

Non pagano il conto al Sushi di Mozzo, poi dopo la denuncia social tornano a saldare

IL CASO. I tre ragazzi erano usciti dal locale di Mozzo con la scusa di fumare una sigaretta senza più rientrare. Dopo il post con video e immagini delle telecamere si sono ripresentati dai titolari: «La sigaretta più lunga della storia è finalmente finita».

Lettura meno di un minuto.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore
Non pagano il conto al Sushi di Mozzo, poi dopo la denuncia social tornano a saldare
Le riprese delle telecamere a Mozzo del locale «Moon Sushi» in via Liguria con gli avventori che si danno alla fuga senza pagare

Dopo una cena consumata lunedì 11 maggio al Moon Sushi di Mozzo, in via Liguria, con la scusa di uscire per fumare una sigaretta tre ragazzi se ne erano andati senza pagare, facendo perdere le loro tracce. Era seguito la denuncia via social da parte del locale, aperto nel Comune dell’hinterland circa quattro mesi fa, che aveva anche pubblicato le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza e il video della fuga dei tre giovani. «Siamo sempre aperti al dialogo e alla comprensione, ma non tolleriamo la mancanza di rispetto», aveva scritto il ristorante, aggiungendo che «se si è trattato di un errore, di un momento di difficoltà o solamente di una stupida bravata, siamo disponibili a trovare una soluzione. Diamo un’ultima possibilità: chiunque voglia regolarizzare la propria posizione può farlo entro sabato 16 maggio».

Giovedì 14 maggio è arrivato il lieto fine, con i tre giovani si sono presentati a saldare il conto. «A quanto pare la sigaretta più lunga della storia è finalmente finita», è il commento ironico dei titolari del locale, pubblicato su Facebook. «I ragazzi che erano “evaporati” l’altra sera sono tornati a trovarci per regolarizzare la posizione. Erano solo andati a prendere una boccata d’aria, molto, molto lontano. Scherzi a parte, apprezziamo il gesto di essere tornati sui propri passi. Post rimosso e pace fatta. Grazie a tutti per il supporto e per averci aiutato a spargere la voce».

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