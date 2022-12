Non solo Regionali, nel 2023 al voto undici Comuni bergamaschi

Sono passati solamente due mesi dalle elezioni politiche del 25 settembre, e con l’inizio del nuovo anno (con tutta probabilità il 12 febbraio) in Lombardia si voterà per le Regionali. Ma per una manciata di Comuni bergamaschi è tempo di avviare le manovre in vista pure di un altro appuntamento con le urne: in primavera dieci amministrazioni del nostro territorio (più Calolziocorte) andranno al rinnovo.