«Nonna, sono in ospedale: mi servono 25mila euro», ma la vittima non ci casca

«Ciao nonna, sono io: sono in ospedale e mi devono sottoporre a tre interventi costosi. Avresti da prestarmi 25mila euro?». Questo il contenuto della telefonata ricevuto lo scorso 28 settembre, alle 9,30, sul telefono fisso di casa, da una pensionata di 84 anni che vive in città, in zona cimitero. Dall’altra parte del filo una voce giovane, ma di certo non quella della nipote della pensionata. «All’inizio non avevo capito bene, perché dalla voce giovane poteva sembrare anche lei – racconta la donna –: poi però ho compreso che era una truffa. Quando le ho detto che non avevo quella somma, mi ha chiesto se allora avessi almeno un orologio d’oro. Cercava di convincermi sostenendo di doversi sottoporre non a una, bensì a tre operazioni chirurgiche: ma chi ci crede?». La donna, che era in casa da sola, ha poi avvisato il figlio.