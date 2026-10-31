Novembre, prepariamoci: sarà un mese «caldo» tra scioperi e cortei

Anche novembre sarà un mese «caldo» nelle piazze di Bergamo, con almeno quattro appuntamenti già annunciati fra manifestazioni e assemblee di protesta. Gli occhi sono puntati soprattutto sul 20 novembre, data dello sciopero generale proclamato a livello nazionale dalla Cgil e che vedrà anche Bergamo tra le città protagoniste. Alle 9.30 dalla stazione ferroviaria partirà il concentramento per il corteo in direzione piazza Vittorio Veneto, per chiedere «lavoro sicuro, dignitoso e non precario, stipendi e pensioni più alti», ma anche «fisco giusto e progressivo, stop all’inflazione e al carovita, sanità davvero pubblica» e ancora «diritto allo studio, accesso alla casa» e infine «pace e non riarmo».