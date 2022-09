Numero antiviolenza donne, da Bergamo (quasi) una chiamata al giorno

Una chiamata arriva quasi tutti i giorni. Perché il fenomeno, purtroppo, è uno stillicidio quotidiano. La violenza sulle donne non conosce soste, e la conferma è incastonata in altri dati: dalla Bergamasca partono in media circa 5 telefonate alla settimana verso il 1522 , il numero di pubblica utilità antiviolenza e antistalking , istituito dalla Presidenza del Consiglio per sostenere e aiutare le vittime. Senza considerare, ovviamente, le ben più numerose chiamate che giungono ai centri antiviolenza diffusi capillarmente sul territorio.