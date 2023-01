Nuova illuminazione del centro. Torna a splendere la facciata della chiesa di San Bartolomeo

È uno scrigno di arte e sacro in pieno centro città . E ora è tornato a brillare incastonato nella parte finale del Sentierone. Dopo una lunga attesa l’esterno della chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano in largo Belotti splende sotto una nuova luce. A risaltare in tutta la sua bellezza è la facciata in stile neoclassico, realizzata nell’Ottocento su progetto di Giovanni Cuminetti .