Nuova manifestazione contro la violenza sulle donne: «Manteniamo la promessa»

Dopo la manifestazione di venerdì 24 novembre, la fiaccolata in città che aveva coinvolto migliaia di persone per dire basta alla violenz a, ricordando Giulia Cecchettin e tutte le vittime, giovedì 30 novembre è stata organizzata un’altra manifestazione.

Manifestazione per Giulia contro i femminicidi e la violenza contro le donne

(Foto di Yuri Colleoni)

In un comunicato firmato dalla «rete informale nata in occasione della manifestazione del 24 novembre 2023» si legge: «Noi manteniamo la nostra promessa. Abbiamo dichiarato: ”Ogni volta che si ripeterà un femminicidio saremo pronte a tornare in piazza per gridare mai più, basta donne uccise, basta violenza di genere”. È già successo, di nuovo, due volte in due giorni: due donne sono state ammazzate dal marito. Una a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, e una ad Andria. La prima picchiata ripetutamente con una mazza da cricket. La seconda accoltellata. Altre storie di violenza domestica, altre morti che si potevano evitare»