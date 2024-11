Nuova passerella di Boccaleone, ecco il progetto esecutivo - Foto

Il nuovo progetto, oggetto nel 2019 della progettualità del Comune nell’ambito del Bando Periferie, prevede la demolizione completa dell’attuale passerella che risale al 1951, e la costruzione di una nuova passerella più lunga, con rampe di accesso ridisegnate per superare il maggior dislivello, rispettare le normative sulle barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità; le rampe avranno una pendenza ridotta in modo da facilitare l’eventuale trasporto a mano delle biciclette, secondo le più recenti esperienze all’interno delle stazioni ferroviarie.

Come sarà la nuova struttura

La passerella supererà un dislivello di circa 10 metri su entrambi i lati e sarà dotata di 2 ascensori esterni, uno per ogni rampa, garantendo l’accessibilità alle persone con limitate capacità motorie. Gli ascensori, i cui vani avranno una capienza di 13 persone, saranno realizzati in acciaio e vetro al fine di massimizzare la trasparenza del manufatto per ragioni di sicurezza, e saranno dotati di un sistema di video-sorveglianza.I parapetti sono costituiti da lamiera in acciaio forato corten, tali da garantire oltre alla stabilità strutturale anche una trasparenza utile ai fini della sicurezza.La passerella sarà dotata di corpi illuminanti a led.

Uno scatto durante la presentazione della passerella: da sinistra Claudia Lenzini, Elena Carnevali, Ferruccio Rota

I tempi della demolizione

La demolizione dell’attuale passerella avverrà in modo da ridurre al minimo le interruzioni del servizio ferroviario, con l’uso di gru per rimuovere le strutture durante l’orario notturno. Oggi la passerella sopra la linea ferroviaria copre una distanza di 10.77 metri sotto la quale corrono due binari. La nuova passerella avrà una lunghezza doppia rispetto alla precedente, pari a 22 metri a copertura degli attuali due binari e dei due nuovi del treno per Orio. Saranno inoltre installati percorsi tattili per non vedenti, in linea con quanto già realizzato dal Comune sui marciapiedi cittadini.

Il cantiere di via Rovelli

In via Rovelli, verrà creato un nuovo percorso pedonale illuminato, separato dall’area verde e dalla proprietà privata tramite una recinzione. L’intervento prevede inoltre modifiche alla viabilità con la riqualificazione dell’attuale passaggio pedonale mediante lo spostamento verso est (così da risultare frontale al nuovo percorso di accesso alla passerella), la ridefinizione del passo carrale di accesso alla proprietà privata e la formazione di scivoli, su entrambi i marciapiedi di via Rovelli, per il superamento delle barriere architettoniche.

Il cantiere in via Recastello

In via Recastello è prevista la costruzione di un marciapiede per facilitare l’accesso all’ascensore della passerella. In prossimità dell’incrocio con via Rosa, inoltre, è prevista la realizzazione di un percorso pedonale protetto con marciapiede rialzato.

Opera da 2 milioni di euro

Il costo della realizzazione dell’opera è di circa 2 milioni di euro. «L’impegno di consegnare il progetto esecutivo in concomitanza alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa è stato mantenuto. La costruzione della passerella sostitutiva a quella esistente, opera infrastrutturale che dimostra la sua inadeguatezza ed età essendo stata realizzata negli anni ’50, sarà realizzata secondo i più moderni standard infrastrutturali consentendo così ai cittadini di poter fruire di un’opera più sicura e più agevole rispetto a quella attuale. Ora contiamo sulla relazione e collaborazione con Rfi e il Commissario straordinario per la più celere realizzazione della nuova passerella» dichiara la sindaca Elena Carnevali.

