Nuova piazza a Campagnola, dal 13 maggio scattano le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità

Via San Giovanni Bosco, dal civico 53 al civico 8 di via per Orio: estringimento della carreggiata, istituzione del senso unico alternato e del limite di velocità a 30 chilometri orari.

Via Campagnola, nel tratto compreso tra il civico 2 e via San Giovanni Bosco: restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Zanica.