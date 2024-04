Nuova stazione, aggiudicati i lavori: appalto da oltre 100 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di potenziamento della stazione di Bergamo quale Hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile al raggruppamento di imprese costituito da Francesco Comune e Vitali. L’appalto dal valore di oltre 100 milioni di euro , l’attivazione di una prima fase funzionale della nuova stazione è prevista entro il 2026.

L’intervento

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova stazione che mira a diventare la parte più viva di un sistema organico complesso, sia per le funzioni legate al trasporto e scambio ferro-gomma, sia in senso urbano e ambientale. Tutto l’intervento sarà improntato infatti alla continuità dei flussi, alla riqualificazione funzionale, con un focus sulla sostenibilità ambientale e sull’intermodalità. Un vero e proprio nodo di servizi e scambio intermodale che prevede spazi per i viaggiatori più ampi e calibrati sul futuro bacino di utenza della stazione e due nuovi attraversamenti pedonali coperti di alta qualità architettonica e urbana. Un nuovo progetto, spiega Rfi, che punta, inoltre, a minimizzare gli impatti sul territorio circostante, attraverso l’introduzione di nuovi spazi verdi, alberature, aree di aggregazione e di sosta.