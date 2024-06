Nuova vita all’atrio della biblioteca Mai. «Un salotto accogliente per gli utenti»

«Terminati i lavori, la nostra idea è di coinvolgere ancora di più l’atrio nella “vita” della Mai, organizzando eventi, piccoli convegni e concerti. Già oggi ci sono delle sedute per chi entra in Mai, l’atrio è un piccolo salottino che accoglie gli utenti»

Sarà necessaria la chiusura della biblioteca per otto giorni, da venerdì 21 a sabato 29 giugno inclusi, per l’allestimento dei ponteggi. Ma, assicura la direttrice Cristiana Iommi, «sarà l’unica fase in cui la biblioteca non sarà accessibile. Cercheremo di creare meno disservizio possibile agli utenti, l’accesso alla biblioteca sarà sempre garantito nelle fasi di restauro se non per rare eccezioni. Anche durante la sospensione dei servizi in presenza della prossima settimana, i servizi online saranno attivi. Chi avesse già presentato richieste di volumi per ragioni di ricerca potrà accedere al servizio, ma nella sede di Casa Suardi che non avrà nessuna limitazione. Siamo certi della comprensione degli utenti, nell’attesa che l’atrio di Palazzo Nuovo sia restituito alla piena fruizione pubblica ancora più bello e accogliente».