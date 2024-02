Nuove regole europee per i droni: obbligatorio essere identificabili

Si devono adeguare tutti per non incorrere in una multa fino a 30mila euro. I dati identificativi trasmessi attraverso il «trasponder» possono includere il numero di serie del drone, il numero di registrazione dell’operatore, la posizione del pilota remoto e il punto di decollo e posizione del drone. Inoltre potranno essere verificati altri requisiti: ad esempio i titoli di volo che il pilota deve possedere. Il tutto nell’ottica di una maggiore sicurezza. I vantaggi della nuova normativa europea sono legati alla sicurezza – spiega Luigi Contin, pilota e consulente per le pubbliche amministrazioni in provincia di Bergamo e Brescia –: il dispositivo è dotato di Id elettronico e consente al velivolo di essere tracciato. I costi per questo adeguamento alla normativa ammontano a 150 euro. In più, è disponibile un portale gratuito https://www.d-flight.it/new_portal/ per verificare le aree dove si può volare. Basta registrarsi, è a costo zero».