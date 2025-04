Nuovi controlli con i cinofili da via Paglia alle Autolinee: 62 persone controllate

Martedì 15 aprile sono entrati in azione diversi equipaggi della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, affiancati anche dalla polizia locale nella zona «critica» della stazione ferroviaria con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia per i controlli antidroga.

Il risultato dei controlli

Nel complesso sono state controllate 62 persone , dei quali un soggetto è stato indagato per violazione dell’ordine di allontanamento dalla zona di controllo rafforzato e per violazione del divieto di frequentazione dei locali di pubblico intrattenimento.

Sono state elevate 3 sanzioni per detenzione a fini personali di droga ex art. 75 DPR 309/1990, trovati in possesso di modica quantità di hashish. Numerosi i controlli anche a esercizi commerciali, tra cui due parrucchieri, una sala scommesse e due market.