Nuovi controlli nella zona della stazione di Bergamo, sequestrata droga e un coltello

L’esito dei controlli a Bergamo

Sono state 74 le persone controllate. Di queste, grazie al fiuto dei cani, 4 persone sono state sanzionate per detenzione a uso personale di hashish e marijuana, per un totale di 13,25 grammi, mentre un’altra è stata trovata in possesso di un’arma da taglio e per questo denunciata.