Nuovo direttore della Carrara, la Fondazione: «Si farà riferimento alla short list esistente»

Maria Luisa Pacelli e Paolo Plebani i due nomi in lizza

Il punto di partenza è quindi quello di prendere in considerazione gli altri due finalisti del bando 2023 (quello appunto vinto da Martina Bagnoli), ovvero Maria Luisa Pacelli e Paolo Plebani. Le quotazioni della storica dell’arte, tornata in forze al Comune di Ferrara dopo la conclusione del suo mandato alla direzione della Pinacoteca nazionale di Bologna, restano alte, ma che sia lei la scelta automatica non è scontato. Rimane in campo infatti anche Paolo Plebani, l’attuale conservatore del museo. Si dice che lo storico dell’arte (dal 2016 curatore della collezione di dipinti e sculture di età moderna e responsabile degli archivi storici della Carrara) non sia un «fan» del modello duale di gestione del museo, che vede ai vertici un direttore e un general manager, lo stesso sistema tra l’altro messo in discussione proprio da Bagnoli (entrata in rotta di collisione col general manager Gianpietro Bonaldi). Tuttavia la soluzione «interna» - cioè affidare l’incarico della direzione a una persona che già conosce l’istituzione e sa bene come funziona - potrebbe essere la carta da giocare più agevole per il Cda (come del resto già accaduto nel 2017 con Maria Cristina Rodeschini).