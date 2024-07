Offerta Trenitalia a 2 euro, ma è una truffa

«Attenzione alle false promozioni sui titoli di viaggio!» Sta diventando virale la notizia di una presunta promozione di Trenitalia, che offrirebbe ai residenti in Italia l’acquisto al costo di 2 euro della «Cartafreccia Platino Infinito», che consentirebbe viaggi gratis per un anno. Come? Cliccando su un link e rispondendo a poche semplici domande.