Oggi al voto oltre 832 mila bergamaschi: urne aperte in 970 sezioni dalle 7 alle 23

Silenzio (elettorale), parlano le urne. Se la voce sarà forte e chiara oppure flebile dipenderà dalla partecipazione, l’incognita di ogni tornata. La macchina è pronta, e gli elettori? Oggi dalle 7 alle 23, nelle 970 sezioni ordinarie allestite sul territorio provinciale (cui si aggiungono 65 seggi speciali tra ospedali e case di cura, oltre a 21 seggi Covid), 832.586 bergamaschi (421.788 donne e 410.798 uomini) sono chiamati a eleggere 600 parlamentari (1/3 rispetto alle ultime Politiche del 2018). Sulle schede (gialla per Palazzo Madama e rosa per Montecitorio) i bergamaschi troveranno 225 nomi (la somma tra tutti i collegi proporzionali e uninominali), dei quali solo 37 (pari al 16,4%) under 40. Sono 67 i candidati nati in provincia di Bergamo (alcuni in corsa fuori territorio). La rappresentanza istituzionale orobica, complice appunto il «taglio delle poltrone», è destinata a ridursi dai 20 eletti attuali a poco più di una decina.