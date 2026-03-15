Tutto pronto per la sfilata di Mezza Quaresima: ultimi preparativi in centro a Bergamo - Segui la diretta con foto e video
L’APPUNTAMENTO. Iniziato l'ammassamento tra piazzale Marconi e via Bonomelli: alle 15 la partenza da viale Papa Giovanni XXIII.
Bergamo
Ultimi preparativi a Bergamo verso la sfilata di Mezza Quaresima. Tutto confermato nonostante il meteo incerto: tra piazzale Marconi e via Bonomelli è iniziato l’ammassamento dei carri che coloreranno il centro città per tutto il pomeriggio di domenica 15 marzo. Sarà possibile seguire l’evento su Bergamo Tv - dalle 14.30 - su ecodibergamo.it e sui nostri canali social.
Il percorso
Sono 79 gruppi iscritti, un’edizione da record per la manifestazione del Ducato di Piazza Pontida. La partenza è fissata alle 15 da viale Papa Giovanni XXIII, con ammassamento dalle 10 in piazzale Marconi, via Bono e via Bonomelli. Il percorso proseguirà in via Paleocapa, quindi in via Paglia fino a largo Porta Nuova, per poi raggiungere piazza Matteotti, davanti al Comune. Da lì la marcia attraverserà via XX Settembre, arriverà in piazza Pontida e si concluderà in via Broseta, con scioglimento all’altezza di via San Lazzaro. Alle 18 le premiazioni, alle 19 il concerto dei «Densità P 15», seguito dall’elezione della «Ègia piö bèla – Miss Oriocenter 2026». Alle 20 il «processo»: quest’anno al rogo finirà il piazzale degli Alpini, con i fuochi in piazza Matteotti.
Sul nostro sito
Anche quest’anno la manifestazione sarà seguita dal nostro sito web e avrà un connotato «social» e interattivo, oltre che live: il corteo sarà seguito in diretta da Bergamo Tv (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle 14,30. Sul sito e sulle pagine Instagram e Facebook de «L’Eco» costanti aggiornamenti, nonché video e contenuti esclusivi della manifestazione. In particolare sui social del giornale e sul sito sarà pubblicato un album con le foto dei vincitori e di tutti i carri partecipanti. In questo modo anche chi non riuscirà a seguire la sfilata di persona potrà «recuperare» questa divertente tradizione.Invitiamo i lettori a raccontarci quali carri hanno apprezzato di più: basta interagire con noi da Fb e dalla pagina Instagram @ecodibergamo, mandando commenti e reazioni.
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