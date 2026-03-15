Tutto pronto per la sfilata di Mezza Quaresima: ultimi preparativi in centro a Bergamo - Segui la diretta con foto e video

Il percorso

Sul nostro sito

Anche quest’anno la manifestazione sarà seguita dal nostro sito web e avrà un connotato «social» e interattivo, oltre che live: il corteo sarà seguito in diretta da Bergamo Tv (canale 15 del digitale terrestre) a partire dalle 14,30. Sul sito e sulle pagine Instagram e Facebook de «L’Eco» costanti aggiornamenti, nonché video e contenuti esclusivi della manifestazione. In particolare sui social del giornale e sul sito sarà pubblicato un album con le foto dei vincitori e di tutti i carri partecipanti. In questo modo anche chi non riuscirà a seguire la sfilata di persona potrà «recuperare» questa divertente tradizione.Invitiamo i lettori a raccontarci quali carri hanno apprezzato di più: basta interagire con noi da Fb e dalla pagina Instagram @ecodibergamo, mandando commenti e reazioni.