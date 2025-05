Omicidio Claris, il ministro Abodi: «Morte drammatica, ma distinguere tifo da crimine»

«E’ una cosa drammatica, non ci si capacita di come si possa continuare ad accostare minimamente lo sport a fatti criminali. Non c’è più una questione di tifo, ma di crimine. E come tale va trattato. Rischiamo di creare confusione. Io sto cercando in tutti i modi di far prevalere il senso del rispetto ed educazione». Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la morte del tifoso dell’Atalanta, Riccardo Claris, in una rissa con quelli interisti a Bergamo.