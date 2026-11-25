La Corte d’Assise di Milano ha respinto nella mattinata di mercoledì 25 novembre la richiesta avanzata dai legali della famiglia di Pamela Genini, la giovane uccisa oltre un anno fa con 76 coltellate da Gianluca Soncin, di poter riavere il cellulare e il tablet della giovane vittima di femminicidio ritenendo che possano contenere elementi utili per il processo milanese e anche per l’inchiesta della procura di Bergamo sulla profanazione della tomba della ragazza e sul furto della sua testa.

I giudici, al termine dell’udienza di oggi, dopo la deposizione di alcuni agenti di polizia, in seguito a una breve camera di consiglio, hanno rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione ritenendo sia stata avanzata per «fini che sono differenti» da quelli di «questo procedimento».

La avvocatesse Sara Contoli, Maria Furfaro e Giuliana Marano, hanno spiegato che la richiesta non è stata avanzata per una «questione affettiva, per avere telefono e tablet in casa e guardare le sue foto. È stata fatta perchè lì dentro – ha aggiunto Maria Furfaro – c’è il mondo e possono esserci elementi utili a questo processo e a quello dei pm bergamaschi». I quali hanno aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e la sottrazione di parti del corpo e indagato Francesco Dolci, l’ex fidanzato della 29enne. Proprio lui era al cellulare con Pamela quando Soncin, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa e aver fatto irruzione nell’appartamento della giovane vittima, ha cominciato a infierire con il coltello.