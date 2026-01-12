Omicidio di Terno, Sangare lascia l’aula durante la difesa: «Sono innocente»

È il giorno della difesa nel processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 mentre passeggiava nel centro di Terno d’Isola. Davanti alla Corte d’Assise di Bergamo prende la parola l’avvocato Giacomo Maj, difensore di Moussa Sangare, il 31enne nato a Milano da genitori maliani, in carcere da fine agosto con l’accusa di omicidio volontario.

Ma a fare notizia è quanto accade dopo appena mezz’ora dall’inizio dell’arringa difensiva, nella mattinata di lunedì 12 gennaio. Sangare interrompe il proprio legale e chiede di lasciare l’aula per rientrare nel carcere di via Gleno. «Non capisco cosa stia dicendo, sembra che mi stia implicando. Non voglio stare a sentire queste parole contro di me quando io mi sono già giudicato innocente. Per questo non ha senso stare qui», afferma l’imputato davanti alla corte d’assise presieduta da Patrizia Ingracì.

In prima istanza, all’inizio del suo intervento,l’avvocato Maj aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste. «Lo faccio sulla base delle ultime dichiarazioni in ordine di tempo del mio assistito», ha specificato il legale, visto che subito dopo il suo arresto per tre volte Sangare aveva confessato l’omicidio.

In subordine, la difesa, «qualora questa corte volesse riconoscere l’imputato colpevole», ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione delle aggravanti contestate: futili motivi, premeditazione e minorata difesa. L’avvocato Maj ha concluso la sua arringa dopo tre quarti d’ora.

Di tutt’altro avviso la Procura : il pm Emanuele Marchisio aveva invocato la pena massima per Sangare, che avrebbe ucciso «per capriccio, per noia». Per l’accusa sussistono tutte le aggravanti, in particolare quella dei futili motivi, definita «gigantesca». Il pubblico ministero aveva sottolineato come l’imputato «non abbia mai avuto un momento di rincrescimento» per la morte di Sharon Verzeni, rimarcando anche la «vigliaccheria» di un uomo già condannato per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella.