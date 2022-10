Omicidio di via Novelli, in aula il papà di Alessandro: «Mi è venuto incontro e mi ha detto: mi stava ammazzando. Poi abbiamo pianto»

«Sono arrivato in via Novelli con il mio Maggiolino e fuori casa ho visto un capannello di gente. Mio figlio mi è venuto incontro e mi ha detto: “Papà, mi stava ammazzando, aveva una bottiglia”. Poi quel ragazzo e morto, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto» . Mercoledì mattina (19 ottobre) in aula davanti alla Corte d’Assise del tribunale presieduta dal giudice Giovanni Petillo è stato sentito il papà di Alessandro Patelli, il giardiniere di 19 anni che la mattina di domenica 8 agosto 2021, fuori casa in via Novelli, uccise a coltellate Marwen Tayari, tunisino di 34 anni, davanti alla sua famiglia.