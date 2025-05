Omicidio di via Ghirardelli a Bergamo, il gip: «Esclusa la legittima difesa»

Non era legittima difesa, neanche nella sua forma putativa. Per il giudice Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per Jacopo De Simone, 18 anni, l’accoltellamento che ha ucciso Riccardo Claris, 26enne consulente finanziario, ha avuto origine da una volontà di vendetta e non da un pericolo reale. Il giovane – riferisce il gip – «era già al sicuro in casa» e avrebbe potuto chiamare i soccorsi. Invece ha scelto di armarsi e tornare in strada.