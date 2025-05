Omicidio a Bergamo, il Gip convalida l’arresto del 18enne e conferma il carcere

Il gip Maria Beatrice Parati ha sciolto la riserva nella mattinata di mercoledì 7 maggio, convalidando l’arresto di Jacopo De Simone e disponendo che rimanga in carcere. Il 18enne, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, nella notte fra sabato 3 e domenica 4 maggio ha ucciso con una coltellata Riccardo Claris, consulente finanziario di 26 anni, dopo screzi scoppiati tra due compagnie di amici per rivalità calcistiche (ma le tifoserie organizzate non c’entrano e hanno preso le distanze) al Reef Cafè di Borgo Santa Caterina a Bergamo e culminati con l’episodio mortale in via Ghirardelli, sotto casa di De Simone, a 450 metri dal locale.