Operaio cade nell’Adda: le ricerche dei pompieri procedono con i gommoni - Foto

Un operaio bergamasco, 58 anni, è caduto, nella mattinata di venerdì 28 giugno, nel fiume Adda mentre era al lavoro sopra la diga Italgen, in località Concesa a Trezzo sull’Adda , nei pressi del cavalcavia dell’A4. A dare l’allarme, poco prima delle 9, sono stati i colleghi.

I vigili del fuoco del Comando del capoluogo si sono immediatamente mobilitati per il salvataggio. Per le ricerche è stato utilizzato in un primo momento l’elicottero e poi sono proseguite con i gommoni. Sul posto il Distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano coadiuvati dal nucleo Saf fluviale del Comando di Bergamo. Le forti correnti stanno rendendo complicate le operazioni di soccorso. I Vigili del fuoco di Bergamo, la squadra fluviale e i sommozzatori di Treviglio stanno monitorando il fiume all’altezza di Capriate San Gervasio