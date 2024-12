Operazione antidroga in via Bonomelli e Paglia: un arresto

L’intervento ha visto il supporto dell’unità cinofila, impiegata per la rilevazione delle droghe. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato due persone in via Paglia mentre consumavano bevande alcoliche. La perquisizione di uno dei soggetti ha portato al sequestro di 40,10 grammi di hashish e 0,96 grammi di cocaina, individuati grazie all’intervento del cane antidroga. Successivamente, nel corso di una perquisizione personale, è stata rinvenuta una quantità aggiuntiva di 2,88 grammi di hashish, nascosta in un calzino.