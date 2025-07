Operazione contro il neonazismo online: coinvolti anche due bergamaschi

Dalle prime ore della mattina di giovedì 17 luglio , i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros), con il supporto dei Comandi Provinciali di competenza, hanno eseguito un’operazione su tutto il territorio nazionale per contrastare l’estremismo neonazista online.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, con il sostegno della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le forze dell’ordine stanno dando esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un 21enne residente nel Bresciano, disposta dal Gip Alessandro D’Altilia. In parallelo sono state effettuate 26 perquisizioni a carico di altrettanti sospettati in tutta Italia. Due giovani coinvolti sono bergamaschi, uno di Carobbio e uno residente in città.