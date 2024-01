Opere pubbliche, il Piano del Comune vale quasi 59 milioni. Ecco cosa comprende

La sistemazione di via Paglia e Bonomelli sulla scia di quanto già fatto in via Tiraboschi e Zambonate, la nuova terrazza panoramica al chiostro di San Francesco, che sarà anche l’ingresso pedonale alternativo del parking Fara. E ancora, la palestra al Campo di Marte e la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta, che sarà «liberata dalle auto quando sarà pronto il parcheggio alla Fara»: detta i tempi l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, fresco di approvazione in Giunta del nuovo Pop, il Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026. Il documento prevede interventi «seriali» (principalmente manutenzioni, dagli edifici comunali alle Mura venete), ma anche qualche opera «straordinaria». «Le cose importanti ci sono tutte, ma abbiamo dovuto fare di necessità virtù, con le disponibilità economiche attuali», spiega Brembilla.

Il nuovo Pop

In tutto il nuovo Pop contiene 58.745.700 euro in opere pubbliche, di cui 30 milioni e 159 mila euro sul 2024 (nel 2025 la voce prevista è di quasi 12,4 milioni, nel 2026 di 16,2 milioni). A queste si aggiungono le opere dell’«allegato A», la lista dei «desiderata» che l’amministrazione potrà concretizzare solo con l’arrivo di nuovi fondi. Come un parcheggio multipiano in via Spino, sotto il piazzale del mercato, o la ripavimentazione in pietra dei marciapiedi (oggi in asfalto) lungo le Mura. L’attenzione della macchina comunale si concentra per ora su ciò che è già finanziato, legato al Bilancio che sarà portato in Giunta nelle prossime settimane. Il nuovo Piano delle opere pubbliche è molto diverso da quello del gennaio 2021, quando, dopo l’emergenza Covid-19, l’allora Pop triennale (2021-2023) raccontava un rilancio della città, con investimenti per quasi 100 milioni di euro da parte dell’amministrazione comunale (anche grazie ai fondi Pnrr) e un apporto dei privati di oltre 60 milioni (dentro c’erano grandi opere, come il nuovo rondò dell’A4, il centro piacentiniano, il restauro di Casa Suardi, per citarne alcune). Oggi, si vive un’altra stagione: «È un Pop triennale da fine mandato che deve fare i conti con le risorse a disposizione – afferma Marco Brembilla, al timone degli uffici di via Quarenghi da ormai dieci anni –. Siamo comunque riusciti a inserire qualche intervento interessante; anche nell’allegato “A” ci sono opere importanti che si potranno realizzare non appena si intercetteranno le risorse, cosa che non escludiamo, perché già successo. Penso al bando Periferie, ma anche ai finanziamenti della Regione Lombardia ottenuti in questi anni, come il milione e 300mila euro per il restauro dell’ex mercato ortofrutticolo di via San Giorgio, che inaugureremo a febbraio».

Gli edifici storici