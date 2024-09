Ordine degli infermieri al voto: in 7mila chiamati alle urne, due liste in campo

Sono circa settemila gli iscritti all’Ordine bergamasco, numero stabile da alcuni anni: al centro del dibattito ci sono il sostegno e il rilancio della professione. In campo due liste: «Prima l’infermiere», guidata dal presidente uscente (e ricandidato) Gianluca Solitro, e «Il tuo Ordine ora», guidata da Ramona Pellegrini. Ciascuna lista è composta da 15 candidati per il consiglio direttivo, 9 per la Commissione Albo infermieri, 3 (tra cui un candidato supplente) per il collegio dei revisori dei conti.

«Prima l’infermiere»

Gianluca Solitro Tra i punti al centro del programma della lista «Prima l’infermiere» ci sono la valorizzazione dei giovani, l’attenzione alla salute degli infermieri, la valorizzazione delle competenze, l’allargamento delle collaborazioni e il «potenziamento dell’identità e dell’autonomia professionale». «Di questi ultimi quattro anni – spiega Gianluca Solitro, alla guida dell’Ordine di Bergamo prima per il biennio 2018-2020 poi per il mandato pieno 2020-2024, ora ricandidato – rimane il segno profondo della vicinanza agli infermieri in momenti delicati. Da parte nostra c’è stato un impegno forte nell’emergenza, abbiamo sostenuto i nostri colleghi e proseguito nell’attività dell’Ordine sotto tutti gli aspetti». Sulle proposte in campo, «oltre a dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni – aggiunge Solitro -, tra gli obiettivi della nostra lista c’è la tutela degli infermieri dalle aggressioni, il rafforzamento della parità di genere e la massima attenzione all’eventuale introduzione della figura dell’assistente infermiere: vigileremo sia sui percorsi informativi sia sulle modalità d’inquadramento negli enti».

«Il tuo Ordine ora»