Palacreberg, a giugno la demolizione: nuovo palazzetto pronto nel 2024

Palacreberg giù ai primi di giugno, lavori al via entro la fine del 2023 e prime gare sportive nel nuovo palazzetto a settembre 2024. Nel frattempo a Chorus Life sarà inaugurata la nuova arena nella quale saranno spostati gran parte degli spettacoli attualmente in programmazione al Creberg. Dopo la scelta del Comune di Bergamo di non utilizzare il palazzetto in costruzione nell’area dell’ex Ote, prende forma il progetto della costruzione di una nuova struttura nell’area adiacente alla Cittadella dello Sport.