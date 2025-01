Palasport, un milione dallo Stato: «Ora gara d’appalto per i lavori»

Il quadro delle coperture finanziare per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport cittadino è concluso. Il Comune di Bergamo ha infatti vinto il «Bando sport e periferie» e ottenuto il massimo del contributo richiesto: 1 milione di euro. I fondi - confermati dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, che ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti - mettono così in sicurezza le casse dell’amministrazione rispetto all’aumento dei costi del progetto per la nuova struttura.

Costo dell’opera lievitato negli anni

L’importo per la realizzazione è infatti lievitato negli anni: si è partiti dall’Accordo di programma del 2018 che prevedeva nell’area di ChorusLife l’arena e una palestra da 4,6 milioni di euro. E si è arrivati all’atto integrativo, che ha visto invece la previsione del nuovo palazzetto dello sport da 14 milioni di euro, con il privato Costim (la società di ChorusLife, di cui il palazzetto è onere di urbanizzazione) che ha raddoppiato il suo impegno da 4 a 8 milioni, più 6 milioni messi dal Comune.

Alcuni rendering del progetto del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo Alcuni rendering del progetto del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo

Il Palasport passa da 2.500 a 3.000 posti

L’arrivo del contributo statale di un milione di euro permetterà soprattutto di adeguare la nuova struttura alle necessità delle società sportive di aumentare la capienza dell’impianto da 2.500 a 3.000 posti, una variante necessaria in particolare per ottemperare alle richieste della Lega Volley. Il contributo statale consentirà inoltre di completare anche alcune finiture, ad esempio le attrezzature sportive rimaste fuori dallo stanziamento iniziale.

La soddisfazione del Comune di Bergamo

Una notizia accolta da Palazzo Frizzoni con soddisfazione: «Abbiamo voluto cogliere l’occasione di questo bando proprio per poter disporre di risorse economiche aggiuntive a quelle già impiegate sia dalla nostra Amministrazione che dal privato, necessarie a realizzare un impianto all’altezza delle aspettative anche delle società sportive – dichiara l’assessore alla Rigenerazione urbana, Francesco Valesini –. Non possiamo quindi che esprimere la nostra piena soddisfazione per il suo esito, che ci consente di raggiungere, nel migliore dei modi, l’obiettivo ambizioso che ci eravamo posti fin dall’inizio nel dotare la città finalmente di un impianto sportivo nuovo e molto più efficiente di quello che esisteva da oltre 60 anni in piazzale Oberdan».

Il vecchio Palazzetto dello Sport di Bergamo in piazzale Oberdan Il vecchio Palazzetto dello Sport di Bergamo in piazzale Oberdan

L’assessore allo Sport, Marcella Messina, commenta: «È un traguardo importante per lo sport cittadino, che sta vivendo grandi trasformazioni e si appresta ad essere sempre più centrale nelle politiche cittadine. Una capacità fondamentale e per nulla scontata quella di ottenere finanziamenti attraverso il Bando Sport e Periferie 2024, che ci permette di rispondere alle normative della serie A per un palazzetto funzionale e di ottimizzare risorse economiche, che possiamo capitalizzare per altre infrastrutture sportive».

Il Palasport al posto del vecchio Palacreberg

Il futuro Palasport, che sorgerà nell’area del vecchio Palacreberg in via Pizzo della Presolana, sarà pronto per la stagione sportiva 2026-2027. La pubblicazione della gara per l’assegnazione dei lavori è prevista per i prossimi giorni. Un’attesa infinita per le diverse società sportive della città, da tempo senza casa, che sperano nel pieno rispetto delle tempistiche fissate dal cronoprogramma: avvio dei lavori a giugno e conclusione nel giugno del 2026.