Palazzi, chiese e storia industriale: 18 luoghi da scoprire con le Giornate Fai di primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, la 31ma edizione dell’evento culturale che ha cambiato il modo di avvicinarsi alla bellezza di un pubblico numeroso, ogni anno più curioso. In Provincia di Bergamo sono 18 le proposte (qui l’elenco, con gli orari e le modalità di accesso) in diverse località disseminate fra pianura, il capoluogo e il suo hinterland, le valli Brembana e Seriana. A organizzare questo ricco programma sono i volontari e le volontarie della Delegazione di Bergamo con il suo Gruppo Giovani, del Gruppo Bassa Bergamasca, di Palazzo Moroni e del Mulino «Maurizio Gervasoni» di Baresi (Roncobello), che riapre in questa occasione a conclusione del restauro avviato nel settembre 2022.