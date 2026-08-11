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Cronaca / Bergamo Città Martedì 11 Agosto 2026

Ladro sorpreso a rubare in pizzeria da un carabiniere fuori servizio: in carcere 33enne. Sospettato dei furti ai locali della movida a Sarnico

L’ARRESTO. Fermato da un carabiniere fuori servizio: ha visto l’uomo forzare una finestra del locale all’alba e lo ha fermato all’uscita con la refurtiva. Era già noto alle forze dell’ordine e sospettato di altri colpi tra Brescia e Bergamo.

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Emma Crescenti
Emma Crescenti

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Ladro sorpreso a rubare in pizzeria da un carabiniere fuori servizio: in carcere 33enne. Sospettato dei furti ai locali della movida a Sarnico
Preso il responsabile dei tentati furti nei locali della movida a Sarnico

Tra furti e tentate incursioni, si è scritto un curriculum di tutto rispetto, almeno nell’ambiente della criminalità. In quello della giustizia, invece, il ladro – un 33enne albanese residente a Cologne, nel bresciano – ha collezionato una lunghissima serie di denunce e, infine, un arresto, dopo essere stato colto in flagrante da un carabiniere fuori servizio mentre rubava in una pizzeria a Palazzolo sull’Oglio.

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È successo all’alba di questa mattina, martedì 11 agosto. Il militare, dal balcone della sua abitazione nell’Ovest Bresciano, ha notato un individuo intento a forzare una finestra e a introdursi all’interno del ristorante. Quando il ladro è uscito dal locale con la refurtiva ha trovato ad attenderlo proprio il carabiniere, che, dopo aver allertato la centrale, era sceso per fermare il 33enne in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nel tentativo di fuggire il ladro ha spintonato il militare fuori servizio: né è nata una collutazione, ma il carabiniere – che ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni - è riuscito a immobilizzarlo fino all’arrivo dei colleghi delle stazioni di Palazzolo e Chiari. Sottoposto a perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di un iPhone e 250 euro in contanti, rubati poco prima dal ristorante e successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Condotto in ospedale per le medicazioni, l’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. In direttissima nella mattinata di martedì 11 agosto è stato portato in carcere. Volto noto alle forze dell’ordine, sul 33enne pendeva già l’obbligo di firma in caserma a Cologne e numerose denunce per reati contro il patrimonio. Sarebbe lui, inoltre, il presunto responsabile di alcuni furti andati a segno nelle ultime settimane in alcuni locali a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia: in particolare gli inquirenti indagano sui furti ai locali della movida di Sarnico colpiti nei giorni scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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