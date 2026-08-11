Ladro sorpreso a rubare in pizzeria da un carabiniere fuori servizio: in carcere 33enne. Sospettato dei furti ai locali della movida a Sarnico

È successo all’alba di questa mattina, martedì 11 agosto. Il militare, dal balcone della sua abitazione nell’Ovest Bresciano, ha notato un individuo intento a forzare una finestra e a introdursi all’interno del ristorante. Quando il ladro è uscito dal locale con la refurtiva ha trovato ad attenderlo proprio il carabiniere, che, dopo aver allertato la centrale, era sceso per fermare il 33enne in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Nel tentativo di fuggire il ladro ha spintonato il militare fuori servizio: né è nata una collutazione, ma il carabiniere – che ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni - è riuscito a immobilizzarlo fino all’arrivo dei colleghi delle stazioni di Palazzolo e Chiari. Sottoposto a perquisizione, il soggetto è stato trovato in possesso di un iPhone e 250 euro in contanti, rubati poco prima dal ristorante e successivamente restituiti alla legittima proprietaria.