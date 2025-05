Parco Suardi, prove di rilancio: si cerca un gestore per un chiosco estivo

Vista la chiusura dello storico bar dentro il parco Suardi , il Comune di Bergamo ha pensato al posizionamento di un chiosco per l’estate , che sarà «a basso impatto ambientale». Se qualche operatore si farà avanti, il punto di appoggio per un caffè, un panino o un gelato dentro il parco cittadino, molto frequentato dalle famiglie, aprirà i battenti dal 3 giugno e fino al 19 ottobre.

Bar chiuso dal 2023

Il progetto di riqualificazione del parco non è imminente e la struttura-bar si presenta chiusa e transennata ormai dal 2023. Da qui la decisione di sperimentare una proposta estiva anche al parco Suardi, come è stato fatto per alcuni anni alla Trucca, dove quest’anno tornerà invece un «estivo» vero e proprio. La proposta del chiosco al Suardi è stata già discussa nei giorni scorsi dalla Giunta che «ha espresso gli opportuni indirizzi per la concessione di un’area per il posizionamento di un chiosco temporaneo quale punto di ristoro a basso impatto ambientale».