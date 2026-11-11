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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Novembre 2026

Passaporti alle Poste, il servizio si amplia a Bergamo e nei grandi Comuni

IL PROGETTO. Polis esteso ai centri con oltre 15mila abitanti. Le domande si raccolgono alle Poste, istruttoria e rilascio restano alla Questura.

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Redazione Web
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Passaporti alle Poste, il servizio si amplia a Bergamo e nei grandi Comuni
Il progetto Polis si è esteso in Bergamasca

Bergamo

Si ampliano nella Bergamasca le possibilità di richiedere il passaporto agli uffici postali. Dal 27 ottobre 2026 il progetto Polis di Poste Italiane è stato esteso anche ai Comuni della provincia con più di 15mila abitanti, aggiungendo nuovi punti di accesso al servizio. La nuova fase dell’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 10 novembre all’ufficio postale di Dalmine, alla presenza della Questura di Bergamo, direttamente coinvolta nell’attuazione del servizio.

Si tratta di un ulteriore sviluppo del percorso avviato il 18 marzo 2025, quando la possibilità di presentare la richiesta di passaporto alle Poste era stata introdotta inizialmente nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Passaporti alle Poste: gli uffici coinvolti

Con l’estensione ai centri più popolosi, il servizio coinvolge ora anche gli uffici postali di Bergamo città — Bergamo Centro, Bergamo 2 e Bergamo 15 —, Albino, Caravaggio, Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate e Treviglio.
Per i cittadini si aggiunge così una modalità di presentazione della domanda: è possibile rivolgersi a un ufficio postale aderente al progetto, senza doversi necessariamente recare agli sportelli della Questura.

Con l’estensione ai centri più popolosi, il servizio coinvolge ora anche gli uffici postali di Bergamo città — Bergamo Centro, Bergamo 2 e Bergamo 15 —, Albino, Caravaggio, Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate e Treviglio

Alla Questura restano istruttoria e stampa del documento

Resta centrale il ruolo della Polizia di Stato. Poste Italiane si occupa dell’accoglienza dei cittadini e della raccolta delle richieste e della relativa documentazione. L’intera attività istruttoria, la valutazione delle domande e la stampa del passaporto rimangono invece di esclusiva competenza della Questura. La presentazione della richiesta attraverso il circuito Polis, precisa la Polizia di Stato, non modifica le procedure né i tempi di lavorazione delle pratiche.

Le richieste tramite Polis crescono del 171,7%

I dati sull’attività della Questura mostrano la progressiva diffusione del servizio. Al 31 marzo 2026 le domande raccolte attraverso Polis sono state 12.473, contro le 4.590 registrate nello stesso periodo del 2025: un incremento del 171,7%. L’incidenza delle pratiche presentate tramite gli uffici postali sul totale delle richieste è passata dal 12,5% al 31%.

Nello stesso arco temporale, le domande complessivamente acquisite dalla Questura sono aumentate da 36.730 a 40.268, con una crescita del 9,64%. I passaporti stampati sono invece passati da 36.542 a 42.056, segnando un incremento del 15,09%.

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