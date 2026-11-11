Passaporti alle Poste, il servizio si amplia a Bergamo e nei grandi Comuni

Si ampliano nella Bergamasca le possibilità di richiedere il passaporto agli uffici postali. Dal 27 ottobre 2026 il progetto Polis di Poste Italiane è stato esteso anche ai Comuni della provincia con più di 15mila abitanti, aggiungendo nuovi punti di accesso al servizio. La nuova fase dell’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 10 novembre all’ufficio postale di Dalmine, alla presenza della Questura di Bergamo, direttamente coinvolta nell’attuazione del servizio.

Si tratta di un ulteriore sviluppo del percorso avviato il 18 marzo 2025, quando la possibilità di presentare la richiesta di passaporto alle Poste era stata introdotta inizialmente nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Passaporti alle Poste: gli uffici coinvolti

Con l’estensione ai centri più popolosi, il servizio coinvolge ora anche gli uffici postali di Bergamo città — Bergamo Centro, Bergamo 2 e Bergamo 15 —, Albino, Caravaggio, Dalmine, Romano di Lombardia, Seriate e Treviglio.

Per i cittadini si aggiunge così una modalità di presentazione della domanda: è possibile rivolgersi a un ufficio postale aderente al progetto, senza doversi necessariamente recare agli sportelli della Questura.