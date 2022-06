Passaporti, c’è un mese di attesa. «Si chieda solo se serve a breve»

Passato l’effetto pandemia c’è grande voglia di muoversi anche all’estero. Per questo in questura le richieste di passaporti – nuovi o rinnovi – stanno registrando in queste settimane un’escalation consistente. Tanto che alcuni cittadini hanno lamentato la difficoltà nel collegarsi all’agenda virtuale per fissare il proprio appuntamento per la pratica, perché trovano i posti già tutti occupati oppure perché temono di non riuscire a ottenere in tempo il documento.