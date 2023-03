Passaporti e disagi, rinforzi in questura: «Quest’anno ne consegneremo 40mila»

La stessa polizia di Stato parla di «poderoso sforzo organizzativo» da parte delle questure italiane «per soddisfare le istanze ricevute riguardanti il rilascio dei passaporti». Tradotto: soltanto a gennaio e febbraio di quest’anno in Italia sono stati rilasciati qualcosa come 412.385 passaporti e l’obiettivo è quello di arrivare al 31 dicembre con due milioni e mezzo di documenti di espatrio rilasciati. Numeri reali e annunciati che sono ben superiori rispetto agli anni scorsi: nel 2022 i passaporti rilasciati erano stati 1.815.828. Saltando il 2020 e il 2021 per via dei numeri falsati dalla pandemia, nel 2019 il fato era stato pari a 1.783.415 passaporti, nel 2018 a 1.649.324 e nel 2017 a 1.485.057. Soltanto giovedì ne sono stati emessi 12.007.