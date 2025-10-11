Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 11 Ottobre 2025

Passione Lego, successo per Bergamo Brick City. Avanti fino a domenica - Foto

Oltre 2500 appassionati hanno invaso nella giornata di sabato 11 ottobre la Cittadella dello Sport di Bergamo, per la prima giornata di Bergamo Brick City, il festival dei mitici mattoncini Lego, organizzato dal Csi, in collaborazione con ItLug (Italian Lego Users Group) e l’associazione Traiettorie Instabili.

Filippo Curnis
Filippo Curnis
Bergamo Brick City, in tantissimi alla manifestazione
Bergamo Brick City, in tantissimi alla manifestazione
(Foto di Frau)

Bergamo

Tantissime famiglie, bambini e collezionisti si sono lasciati conquistare dalle opere straordinarie costruite interamente con i mattoncini più amati al mondo.

Tantissime famiglie, bambini e collezionisti si sono lasciati conquistare dalle opere straordinarie costruite interamente con i mattoncini più amati al mondo

Tra le installazioni più spettacolari spicca la riproduzione del Centro Piacentiniano di Bergamo, una meraviglia realizzata con ben 700.000 mattoncini su un’area di 35 metri quadrati: un tributo straordinario alla città che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non meno affascinante è il Faro di Alessandria d’Egitto, alto due metri e composto da 70.000 pezzi, che domina lo spazio espositivo. Impossibile non rimanere stupiti anche davanti alla riproduzione del Titanic, lunga oltre tre metri.

Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
(Foto di Frau)
Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
(Foto di Frau)
Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
Esperti e collezionisti Lego a Bergamo
(Foto di Frau)

L’area gioco

Bergamo Brick City
Bergamo Brick City
(Foto di Gian Vittorio Frau)

Ma il cuore pulsante del festival batte anche nell’area gioco di quasi 1.000 metri quadrati, dove i bambini possono liberare la loro creatività costruendo figure e dando sfogo alla propria fantasia. Per gli amanti delle corse c’è anche una pista di macchinine lego radiocomandate.

Il festival continuerà fino a domenica 12 ottobre alle 19, con tante sorprese per persone di tutte le età. «L’evento ha portato 160 espositori da tutta Italia. L’obiettivo del festival , giunto alla terza annata alla Cittadella dello Sport, è offrire un’esperienza all’insegna del divertimento, della condivisione e della socialità» ha dichiarato Gianfranco Teanini, referente dell’associazione Traettorie Instabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Intrattenimento (generico)
Tempo libero
Hobby
Svaghi (generico)
Filippo Curnis
Gian Vittorio Frau
Gianfranco Teanini
Csi