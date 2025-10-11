Passione Lego, successo per Bergamo Brick City. Avanti fino a domenica - Foto

Tantissime famiglie, bambini e collezionisti si sono lasciati conquistare dalle opere straordinarie costruite interamente con i mattoncini più amati al mondo.

Non meno affascinante è il Faro di Alessandria d’Egitto , alto due metri e composto da 70.000 pezzi, che domina lo spazio espositivo. Impossibile non rimanere stupiti anche davanti alla riproduzione del Titanic, lunga oltre tre metri.

L’area gioco

Il festival continuerà fino a domenica 12 ottobre alle 19, con tante sorprese per persone di tutte le età. «L’evento ha portato 160 espositori da tutta Italia. L’obiettivo del festival , giunto alla terza annata alla Cittadella dello Sport, è offrire un’esperienza all’insegna del divertimento, della condivisione e della socialità» ha dichiarato Gianfranco Teanini, referente dell’associazione Traettorie Instabili.