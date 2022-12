Pedemontana, via libera ad altri 2 tratti. Ma cala il sipario su quello bergamasco

Due tratti aggiudicati e il terzo da rivedere, con la certezza che non arriverà nella Bergamasca. La società Autostrada Pedemontana Lombarda ha firmato il contratto di affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dei tratte B2 e C al consorzio di imprese guidato dal Gruppo Webuild e partecipato da Impresa Pizzarotti & C. Un giochino da 1,26 miliardi di euro che dovrebbe vedere la luce entro il 2026.